Dolar kuru ne kadar ? Euro kuru ne kadar ? ( 9 Şubat 2018 dolar fiyatları)

Dolar kuru, ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancıyla 3.81 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Küresel piyasalar takip edilecek.

ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yapmayı sürdürüyor. Dolar/TL dün akşam saatlerinde işlem gördüğü 3.81'li seviyelerden gece saatlerinde illikit piyasada 3.8356'a kadar yükseldikten sonra güne 3.8160/3.8170 seviyesinde başladı. Dolar kuru saat 9.24 itibarıyla 3.8178 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6827 seviyesin gördü. Euro/dolar ise 1.2260 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar 2017 Kasım ayı sonunda başlayan ve dolar/TL'nin 3.98'li seviyelerden 3.72'lere kadar gerilemesini destekleyen küresel risk iştahının yerini hafta başında riskten kaçışa bırakması sonrası bu trendin ne kadar süreceğini piyasalardaki en önemli soru olarak görüyorlar.

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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Global endekslerdeki satış dalgasını konuşarak haftayı kapatıyoruz. 2018 yılının ilk ayında, rallilerin olduğu hisse senedi piyasaları, bu hafta sert satış dalgasıyla karşılaştı. Hisse senetlerindeki satışlar, gelişmekte olan ülkeler borsaları endeksi üzerinde de negatif bir etki yaratırken, gelişmekte olan ülke piyasalarını da rahatsız etti. Bu durumda, Dolar/TL kurunun da geri çekilme isteğini zorlaştırdığı gibi, kurun yukarı yönde tepki vermesine neden olmuş durumda" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Haftanın son işlem gününde, dün dolar endeksinde başlayan yükselişin bugünde sürmesi beklenirken, bu sabah ABD hükümetiyle ilgili gelişmelerin, doları baskıladığını gözlemliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir tepki alabiliriz. Dün, yüzde 2.88 ile hafta başındaki yüksek seviyesine tırmanan ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir miktar gevşeme var. Ancak hala faizde yukarı yönde gitme iştahı bulunuyor. Bu iştahında ısrarcı olursa bu durumda gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik rüzgarın tersine dönebileceğini söylemek mümkün. Bu tablo karşısında, Dolar/TL kurunun da geri çekilmelerde sınırlı kalabileceğini bekleyebiliriz. Ancak, bu beklenti için ABD 10 yıllıklarında, yükselişin hız kazanması gerekecektir.

ABD’de hükümetin Trump döneminde ikinci kez kısmen kapandığı haberiyle bu sabaha başladık. Bu haberin şimdilik fiyatlamalar üzerinde yeni bir sayfa açmadığını gözlemliyoruz. Ancak, bugün bu gelişme yakından izlenecek. Geçici bütçe tasarısı görüşmeleri başlamış ve ABD Senatosu’ndan geçmiş sırada Temsilciler Meclisi’nde oylaması bulunuyor. Eğer, Temsilciler Meclisi’nden de geçerse, bir süre daha geçici bütçeyle ABD hükümetinin kapanması önlenecek. Dolayısıyla, bugünde bu gelişmeler izlenecektir. Geçici bütçe konusunda anlaşma ihtimalleri yüksek gibi duruyor bu beklenti gerçekleşirse Dolar üzerinde baskının hafiflemesini bekleyebiliriz.

Dolar/TL kurunda, bu hafta iç piyasadan değil dış piyasadan kaynaklı bir hareket izliyoruz. ABD Dolarındaki hareketlenme, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselme eğilimi ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki huzursuzluk Dolar/TL kurunun yeniden 3.80 seviyesinin üzerine yükselmesine neden olmuş durumda. Dolar/TL için 3.8080 bölgesini destek noktası olarak takip edebiliriz. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe geri çekilmelerde sınırlı kalabilir. Ancak, kur için 3.8450 bölgesi kritik direnç konumunda. Bu direncin üzerine yükselmesi durumunda işlerin TL’nin aleyhine döndüğünün göstergesi olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla, aşağıda 3.8080 ve yukarıda 3.8450 bölgeleri kritik olabilir. Ancak, bu seviyeler kırılmazsa, kurun bir süre 3.8080-3.8450 aralığını ihlal etmesi beklenebilir."

JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENECEK

Dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde seyrederek iki haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise hafta başında test edilen ve 4 yılın zirvesi olan yüzde 2.885'in hemen altında seyrediyor.

ABD piyasaları küresel satışı baskısı altında bulunmaya devam ediyor. Dow endeksi yüzde 4.1 ve S&P 500 endeksi dün yüzde 3.7 geriledi.

Bankacılar ABD hisse senedi piyasalarındaki satışlar, ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

DOLAR 3.85'İN ÜZERİNİ GÖREBİLİR

KapitalFX tarafından yayımlanan sabah bülteninde "ABD tahvil faizlerindeki yukarı hareketin kura yansıması, faiz hassasiyetini yeniden ortaya çıkarmıştır, bu bağlamda ABD faizlerinde yukarı hareketler bizde de kura yükseliş olarak yansıyacaktır. Dolar/TL'de 3.82 – 3.85 hareketinin bu kapsamda görülebileceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.97, valörde saat 1711'de son işlemde yüzde 11.95 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.07, valörde aynı saatte son işlemde yüzde 13.08 seviyesindeydi.