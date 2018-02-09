‹ Önceki Haber Dolar kurunda tansiyon düşmüyor! Dolar kurunda tansiyon düşmüyor! Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Petrol fiyatı 64 doların üzerinde

09.02.2018 - 09:37

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününde 64,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,57 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,37 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,01 azalarak 64,36 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,54 dolardan alıcı buldu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi 27 Ocak-2 Şubat'ta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artışla 10,25 milyon varile yükseldi. Böylece ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşıp rekor kırdı. 

Uzmanlar, ABD’nin artan petrol üretiminin küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğine dikkati çekiyor. 

Brent petrolde teknik olarak 64,45 ile 64,57 dolar aralığının direnç, 64,21 ile 64,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • EIA
  • petrol üretim miktarı
‹ Önceki Haber Dolar kurunda tansiyon düşmüyor! Dolar kurunda tansiyon düşmüyor! Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
113.590 Değişim: -0,59% Hacim : 5.979 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 112.504 09.02.2018 Yüksek 114.212
Açılış: 113.146
3,8229 Değişim: -0,15%
Düşük 3,8095 09.02.2018 Yüksek 3,8315
Açılış: 3,82845
4,6801 Değişim: -0,15%
Düşük 4,6758 09.02.2018 Yüksek 4,6998
Açılış: 4,68725
161,58 Değişim: -0,36%
Düşük 161,11 09.02.2018 Yüksek 162,66
Açılış: 162,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.