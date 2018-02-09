Türk Telekom 2017 kârını açıkladı

Türk Telekom 2017'de güçlü operasyonel performans ve ılımlı kur hareketlerinin etkisi ile 1.1 milyar TL net kâr açıkladı.

Türk Telekom'un 2017'de güçlü operasyonel performans ve ılımlı kur hareketlerinin etkisi ile 2016 yılında gerçekleşen 724 milyon TL net zarara karşın 1.1 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketten KAP'a gönderilen 2017 bilançosu ve açıklamalarında konsolide gelirlerin yüzde 12.6 artışla 18.1 milyar TL'ye yükseldiği ifade edildi.

Konsolide FAVÖK, yüzde 18 artış göstererek, şirketin 2017 yılı için 6.3 milyar TL–6.4 milyar TL aralığındaki FAVÖK öngörüsünün üst seviyesinde gerçekleşti ve 6.45 milyar TL'ye yükseldi.

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KAP'ta yer alan açıklamaya göre, FAVÖK marjı, hızlanan gelir büyümesi ve maliyet yönetiminin etkisiyle 2016 yılına göre 1.6 baz puan iyileşerek yüzde 35.6 oldu. Son çeyrekte hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL'lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda, 2017 yılı FAVÖK marjı yüzde 36.4'e yükseldi.

Grup 2017'de ayrıca yaklaşık 3.3 milyar TL seviyelerinde olan konsolide yatırım harcamaları öngörüsüne paralel, gelirlerin yüzde 17.8'ine karşılık gelen 3.2 milyar TL de yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada da 2017 karından temettü ödemesi yapılmayacağı belirtilerek, olağan genel kurulda karar verilmek üzere "..bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1.1 milyar TL net karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunda ...teklifte bulunması kararlaştırılmıştır" denildi.

2018 ÖNGÖRÜLERİ

Bu yılki beklentilerini de açıklayan Türk Telekom, konsolide gelirlerin (UFRYK 12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 11 artmasını beklerken, konsolide FAVÖK tutarının 7 milyar TL–7.2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Şirket, konsolide yatırım harcamalarının da yaklaşık 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.