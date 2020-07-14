Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 14 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.86 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.78 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.80 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.86 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8552 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8676 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.44 itibarıyla 6.8664 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.8065 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.8054 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5964 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 96.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1365 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Beklenti Anketi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.84 TL seviyesinin destek, 6.88 TL'nin direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Etiketler