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Tarım ÜFE haziranda arttı

14.07.2020 - 11:01
Tarım ÜFE haziranda arttı | Ekonomi Haberleri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,45 artışla 178,64 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,29 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,4, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,58 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,74 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,78 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,35 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,96 artış görüldü.

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Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış yüzde 2,42 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 5,6 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

Buna karşılık, artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 21,77 ile çeltik, yüzde 21,23 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 19,36 ile lifli bitkiler olarak belirlendi.

Haziranda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 9,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda görüldü. Azalış gösteren diğer alt grup yüzde 2,67 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Haziranda artışın yüksek olduğu alt gruplar yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,72 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 2,91 ile çeltik ve yüze 2,59 ile yağlı meyveler olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 82 maddeden, 23 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


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