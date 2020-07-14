Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Temmuz gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 397 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1805 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1800 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, "Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

bigpara.com

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 398 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 396 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 395.37 lira seviyesini, en yüksek ise 398.67 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 16.33 itibarıyla yüzde 0.02 oranında düşüşle 397.31 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 607 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1805 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında düşüşle 1800 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLUR?

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.

Dolar/TL’nin yatay olduğu bir ortamda ons altındaki yükseliş eğilimi gram altını destekliyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altında alım fırsatı veriyor. Teknik olarak 389 ve 384 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz.

Etiketler