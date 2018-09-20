Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları güne 6.26 TL seviyesinden başlarken, Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamaya başlamasıyla 6.14 TL'nin altını gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.31 TL'de, Euro fiyatları ise 7.44 TL seviyesinde hareket ediyor.

Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik beklentiler ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havanın da etkisiyle dün yönünü aşağı çeviren dolar kuru, güne 6.26 TL seviyesinden başladı. Dolar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, önceki adı Orta Vadeli Program'ı olan ancak 'Yeni Ekonomi Programı' adını alan sunumu açıklamaya başlamasıyla 6.1340 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.3722 TL'yi görürken, saat 15.03 itibarıyla 6.3163 TL'de hareket etti. Euro kuru ise şu dakikalarda 7.4454 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.63 düşüşle 93.50 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1766 seviyelerinde...

##$$DOVIZWIDGET##$$

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.01 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25.40 seviyesinde bulunuyor.

##$HABER_1449243$##

BAKAN ALBAYRAK YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NI AÇIKLADI

##$HABER_1449247$##

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan OVP sunumunda, büyüme bu yıl yüzde 3.8, 2019'da yüzde 2.3 olarak öngörüldü. Yeni Ekonomi Programı'na göre enflasyonun bu yılı yüzde 20.8'de tamamladıktan sonra 2019 sonunda yüzde 15.9'a gerilemesi bekleniyor. Öte yandan bütçe açığının GSYH'ya oranının bu yılı yüzde 1.9'da tamamladıktan sonra 2019'da yüzde 1.8 olması bekleniyor.

“DOLAR TARAFINDA GÖRÜNÜM ÇOK NET”

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, “Beklenen OVP açıklandı. Büyüme beklentileri aşağı revize edilirken, enflasyonda ise yukarı yönlü revizeler söz konusu. Bütçe açığı/GSYH’de de revizyonlar var. Enflasyon hedefleri gerçekçi, bütçe hedefi bir miktar agresif gözüküyor. OVP’deki adımların etkisinin Merkez Bankası kararları gibi anlık olarak piyasaya yansıması zor. Daha çok orta-uzun vadede etkisini gösterecektir. Özellikle bu süreçte sıkılaştırıcı tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı önemli olacaktır” dedi.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: “OVP öncesinde iç piyasada alımlar söz konusuydu. OVP ile birlikte kar satışlarının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte mevcut piyasa akışı içerisine dönmek gerekecektir. Özellikle ABD ile ilişkiler, Suriye konusu, Merkez Bankası’nın gerekirse ek tedbir alıp almayacağı ve küresel makro gelişmelere odaklanmak gerekecektir.

Borsa İstanbul 100 endeksi bu hafta 94 bin destek seviyesi üzerinde kuvvetli alımlar geldi. 96 bin 800-97 bin 500 bölgesinde bir dinlenme görebiliriz. Endekste gelebilecek kar satışlarında 94 bin altına sarkılmadığı sürece görünümde ekstra bir bozulma beklemiyoruz.

Kur tarafında ise görünüm oldukça net. 7.20 TL seviyelerinden gelen düşen trendi devam ediyor. Bu hafta sık sık yukarı yönlü denemeler olsa da ana seviyelerden dönüşler yaşandı. Bu neticede 6.42 TL’yi yukarıdaki kritik eşik olarak ön plana çıkarıyoruz. Burası aşılırsa yeni bir ivmelenme görebiliriz. Aşılamadığı sürece ekstra bir piyasa hareketi olmayacaktır. Aşağıda ise 6.00 TL’yi ana destek olarak izliyoruz. Bu destek kırılmadan TL lehine bir görünüm oluşması zor görünmektedir. “