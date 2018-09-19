Beştepe'de kritik toplantı: ABD’li şirketler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 19.30'da başlayan toplantı devam ederken Erdoğan "ABD ile sorunların iş dünyasını olumsuz etkilemesini istemem, gerekli adımları atacağız" mesajını verdi. Toplantı sona erdi.

Son dakika haberine göre; görüşmede üst düzey yöneticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Firmalara, 'yatırımlarınızı devam ettirin, yatırım yapmaktan çekinmeyin mesajı' en üst seviyeden verildi. Ekonomi kurmayları da toplantıya katıldı.

Reuters haber ajansı toplantı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı mesajlarını paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şu şekilde:

"ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek. Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır. Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir. ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor. Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum. Sorunlar diplomasi ile çözülürken iş dünyasının iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelenmenin önemine işaret ediyor. Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaretle güçlenecek."

19.30'da başlayan toplantı sona erdi.