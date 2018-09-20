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Fitch'ten ABD'ye mali açık uyarısı

20.09.2018 - 08:45
Fitch'ten ABD'ye mali açık uyarısı

Fitch'ten, "Vergi kesintileri ve harcama baskılarının, mali canlandırmanın yarattığı artan büyümeyi aşmasından dolayı, ABD federal mali açığı artıyor" şeklinde açıklama geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de vergi kesintileri ve artan harcamalar nedeniyle ülkenin mali açığının yükseldiği uyarısında bulundu. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, "Vergi kesintileri ve harcama baskılarının, mali canlandırmanın yarattığı artan büyümeyi aşmasından dolayı, ABD federal mali açığı artıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eylül ayında sona erecek 2018 mali yılında ABD'nin federal açığının 849 milyar dolar olmasının öngörüldüğüne yer verilirken, bu miktarın ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 4,2'sine denk geldiği kaydedildi.

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ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin geçen yıl sonunda geçirdiği vergi kesintisi yasasının artan mali açığa ve borca neden olacağına dikkat çekilen açıklamada, ülkede harcamaların da arttığı vurgulandı.

Açıklamada, 2018 mali yılının ilk 11 ayında ABD'nin federal gelirinin ise sadece yüzde 1 oranında artarak GSYİH'nın çok altında kaldığının altı çizildi.

"KREDİ NOTU ÜZERİNDE OLUMSUZ BASKI" UYARISI

Açıklamada, ABD'nin kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği nisan ayında mali gevşeme ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle ülkenin kötüleşen mali görünümünün fark edildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan ABD'nin yüzde 101 olan genel kamu borcunun GSYİH'ya oranının "AAA" kredi notu seviyesine sahip ülkeler arasında en yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinin ardından ABD-Meksika sınırına yapılması planlanan duvar hakkında Başkan Trump ile Kongre arasında sorun çıkabileceği vurgusu yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin mali politikalarının bozukluğunun artması ve mali açığının giderek yükselmesi durumunda, ülkenin kredi notunun üzerinde olumsuz baskı oluşacağı uyarısında bulunuldu.


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