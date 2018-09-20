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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Eylül dolar fiyatları )

20.09.2018 - 08:26 | Son Güncelleme :
Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.25 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 7.32 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, bugün açıklanacak olan Orta Vadeli Program'ı takip edecek.

Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik beklentiler ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havanın da etkisiyle dün yönünü aşağı çeviren dolar kuru, güne 6.26 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.2368 TL'yi, en yüksek 6.2832 TL'yi görürken; saat 09.42 itibarıyla 6.2524 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise şu dakikalarda 7.3226 TL'de bulunuyor. 

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.03 düşüşle 94.09 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1681 seviyelerinde...

GÖZLER OVP'DE

Saat 11.00 itibariyle açıklanması beklenen OVP'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sert faiz artışı ardından mevcut para politikası ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikasının açıklanacağı izleniyor. OVP'de piyasa beklentilerini karşılayan bir program açıklanması halinde TL'ye destek olması bekleniyor.


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