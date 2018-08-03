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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 03 Ağustos dolar fiyatları )

03.08.2018 - 08:56 | Son Güncelleme :
Dolar kuru enflasyona ne tepki verdi?

Dolar fiyatları, enflasyon verisi açıklanmadan önce 5.10 TL seviyesinde hareket ederken, veri sonrası 5.06 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru şu dakikalarda 5.07 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.88 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar ABD konusundaki gelişmeleri takip edecek.

ABD'nin Türkiye'ye ilişkin uygulayacağı ekonomik yaptırım kararı haberinin ardından hareketlenen dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Dolar 5.1146 TL'ye kadar yükseldikten sonra, enflasyon verisi sonrası geriledi. Kritik enflasyon verisi öncesi 5.10 TL seviyelerinde hareket eden kur, veri sonrası 5.0638 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 10.38 itibarıyla 5.0767 TL'de hareket ederken, 5.9341 TL'ye kadar yükselen euro kuru ise, şu dakikalarda 5.9076 TL'de bulunuyor.

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ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; temmuz ayında enflasyon yüzde 0.55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 15.85 oranında artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün yüzde 19.48'e kadar yükselerek yeni zirveyi gördü. Bankacılar TL tarafındaki bozulmanın yanı sıra tahvil tarafında asıl endişe yaratan unsurun bugün açıklanacak olan enflasyon verisi olduğunu belirtiyorlar.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise faiz dün yüzde 22.09'a kadar yükseldi.


‹ Önceki Haber Piyasaların gözü enflasyon verisinde! İşte beklenti Piyasaların gözü enflasyon verisinde! İşte beklenti Sonraki Haber › Yaptırım kararı sonrası ilk görüşme sona erdi Yaptırım kararı sonrası ilk görüşme sona erdi
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