‹ Önceki Haber Apple'dan tarihi rekor! Apple'dan tarihi rekor! Sonraki Haber › Dolar kuru enflasyona ne tepki verdi? Dolar kuru enflasyona ne tepki verdi?

Piyasaların gözü enflasyon verisinde! İşte beklenti

03.08.2018 - 08:33
Piyasaların gözü enflasyon verisinde! İşte beklenti

TÜFE'de temmuz ayında yüzde 0.9 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi yüzde 14'e yükseldi. TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Temmuz ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma, ev eşyası ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 0.9 artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmalarının yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 12.5'ten yüzde 14'e yükseldi.

Reuters anketlerinde sadece son dört ayda yıl sonu enflasyon beklentisi 458 baz puan artışla yüzde 9.42'den yüzde 14'e çıkmış oldu. Reuters'ın 13 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.4-2.60 artış bandında yer alıyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 13.00-17.15 bandında bulunuyor.

Öte yandan ekonomistler yıl sonu tahminlerini belki yeniden şekillendirmek adına Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın üçüncü enflasyon raporunda yapacağı revizyonu da izliyorlar.

##$HABER_1448141$##

TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yıl sonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.

Reuters anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini için en düşük tahmin bile TCMB'nin tahmin aralığının oldukça üzerinde bulunuyor. Bu nedenle bankanın önümüzdeki hafta açıklayacağı güncel tahminleri piyasalar tarafından yakından izleniyor.

TCMB 24 Temmuz'da faizleri sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı metinde yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğuna dikkat çekerek şu görüşe yer verilmişti:

"Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur."

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Temmuz ayında enflasyonun yüzde 16'nın da üzeirne çıkarak 14 yılın yeni rekorunu görmesi bekleniyor.

Enflasyonun tepe noktasını göreceği ay Temmuz olarak öngörülürken işlenmemiş gıda fiyatlarında Haziran'daki sert artışın ardından Temmuz'da bir düzeltme yaşanması halinde tepe noktasının bir ya da iki ay daha kayabileceği öngörülüyor.

Enflasyonda yıl sonunda ise yüzde 13'ün altında bir kapanış artık pek de olası görünmüyor.


‹ Önceki Haber Apple'dan tarihi rekor! Apple'dan tarihi rekor! Sonraki Haber › Dolar kuru enflasyona ne tepki verdi? Dolar kuru enflasyona ne tepki verdi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.201 Değişim: 0,70% Hacim : 1.471 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 94.483 03.08.2018 Yüksek 95.404
Açılış: 94.483
5,0772 Değişim: 0,18%
Düşük 5,0638 03.08.2018 Yüksek 5,1154
Açılış: 5,0682
5,8831 Değişim: 0,12%
Düşük 5,8682 03.08.2018 Yüksek 5,9341
Açılış: 5,8761
197,03 Değişim: 0,10%
Düşük 196,46 03.08.2018 Yüksek 198,60
Açılış: 196,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.