Piyasaların gözü enflasyon verisinde! İşte beklenti

TÜFE'de temmuz ayında yüzde 0.9 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi yüzde 14'e yükseldi. TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Temmuz ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma, ev eşyası ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 0.9 artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmalarının yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 12.5'ten yüzde 14'e yükseldi.

Reuters anketlerinde sadece son dört ayda yıl sonu enflasyon beklentisi 458 baz puan artışla yüzde 9.42'den yüzde 14'e çıkmış oldu. Reuters'ın 13 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.4-2.60 artış bandında yer alıyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 13.00-17.15 bandında bulunuyor.

Öte yandan ekonomistler yıl sonu tahminlerini belki yeniden şekillendirmek adına Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın üçüncü enflasyon raporunda yapacağı revizyonu da izliyorlar.

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TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yıl sonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.

Reuters anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini için en düşük tahmin bile TCMB'nin tahmin aralığının oldukça üzerinde bulunuyor. Bu nedenle bankanın önümüzdeki hafta açıklayacağı güncel tahminleri piyasalar tarafından yakından izleniyor.

TCMB 24 Temmuz'da faizleri sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı metinde yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğuna dikkat çekerek şu görüşe yer verilmişti:

"Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur."

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Temmuz ayında enflasyonun yüzde 16'nın da üzeirne çıkarak 14 yılın yeni rekorunu görmesi bekleniyor.

Enflasyonun tepe noktasını göreceği ay Temmuz olarak öngörülürken işlenmemiş gıda fiyatlarında Haziran'daki sert artışın ardından Temmuz'da bir düzeltme yaşanması halinde tepe noktasının bir ya da iki ay daha kayabileceği öngörülüyor.

Enflasyonda yıl sonunda ise yüzde 13'ün altında bir kapanış artık pek de olası görünmüyor.