Yaptırım kararı sonrası ilk görüşme sona erdi

Pompeo ve Çavuşoğlu iki ülke arasındaki sorunları çözmek için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki sorunları çözmek için çalışmaya devam etme konusunda anlaştığını açıkladı.

Pompeo ile Çavuşoğlu Singapur'da 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Reuters'da yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Pompeo ve Çavuşoğlu birçok konuda yapıcı görüşmeler yaptılar. İki ülke arasındaki sorunları çözmeye yönelik çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar" dedi.

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Ayrıca Pompeo Türkiye'ye yönelik yaptırımların ABD'li rahip Andrew Brunson'ın iadesi konusunda çok ciddi olduklarının göstergesi olduğunu belirtti.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denilmişti.

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