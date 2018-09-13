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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Eylül dolar fiyatları )

13.09.2018 - 08:18 | Son Güncelleme :
Dolar kuru Merkez Bankası'nın kararına ne tepki verdi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 6.41 TL seviyesinde hareket eden dolar fiyatları, karar sonrası 6.01 TL'ye kadar geriledi. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.16 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.21 TL'de hareket ediyor.

Güne 6.37 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, merakla beklenen Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert geriledi. Merkez Bankası'nın kararı öncesi 6.41 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, 6.0137 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 17.01 itibarıyla 6.1665 TL'de hareket ederken, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 3'e yaklaştı.

Euro kuru Merkez Bankası'nın kararı sonrası 7.0077 TL'ye kadar gerilerken, şu  dakikalarda 7.2184 TL'de hareket ediyor. Türk Lirası'nın Euro karşısındaki değer kazancı ise yüzde 2'nin üzerinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.34 düşüşle 94.48 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1691 seviyesinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.04 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.01 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ ARTIŞI PİYASALARI TATMİN ETTİ

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Kararın ardından, dolar kurunun hareketini incelediğimizde, 6.35-6.40 TL bölgelerinden sert bir şekilde 6.01 TL bölgesine doğru düşüş kaydetti. Son birkaç gündür kur 6.35 TL bölgelerine doğru geri çekilerek faiz artırımını fiyatlamaya başlamıştı, ancak beklentilerin üzerinde gelen bu faiz artışının piyasaları tatmin etmesi geri çekilmenin daha da agresif olmasını destekledi" dedi.

Karadağ şöyle devam etti: "Bundan sonraki süreçte, olağanüstü gelişmeler olmadıkça dolar kurunun daha stabil bir seyir içerisinde olmasını bekliyoruz. BIST 100 endeksi için bu süreç pozitif. Orta vadede dolar kuru için 5.60 TL seviyelerinin aşağısına düşmesini beklemiyoruz. 25 Ekim toplantısına kadar TCMB’nin gelişmeleri izleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka politika faizini 625 baz puan artırdı. Böylece politika faizi (bir haftalık repo faizi) yüzde 17.75'ten yüzde 24.00'e çıkmış oldu.


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