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Bej Kitap'ta 'ticaret endişeleri' mesajı

12.09.2018 - 23:53
Bej Kitap'ta 'ticaret endişeleri' mesajı

Bej Kitap raporunda, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Eylül 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülkede ekonomik aktiviteler 12 Fed bölgesinden 8'inde ılımlı, 3'ünde zayıf ve birinde güçlü hızda arttı.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği gümrük tarifelerine ve misillemelere yönelik endişelerin özellikle imalat ve perakende sektörlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

ÜLKENİN YARISINDA PROJELER ERTELENDİ

Fed, Bej Kitap raporunda, şirketlerin kalifiye eleman bulmakta zorlandığının da altını çizdi. İş gücü piyasasının ülke genelinde sıkı olarak değerlendirilebileceği belirtilen raporda, özellikle mühendisler, kamyon şoförleri, inşaat işçileri ve bilgi teknolojileri teknisyenleri gibi meslek kollarında büyük arz eksikliği yaşandığı tespitine yer verildi.

Metinde, "12 bölgeden 6'sı emek kıtlığının satışları sınırladığını ve projeleri ertelettiği durumlar olduğunu rapor etti" ifadesi yer aldı.

Bu arada, son ürünlere yönelik fiyatların birçok bölgede ılımlı artışı sürdürdüğü vurgulanan raporda, New York bölgesindeki bazı iş yerlerinde ise fiyat artışının yavaşladığına dair işaretler görüldüğü belirtildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. Fed'in bu yılın geri kalanındaki üç FOMC toplantısı 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. 


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