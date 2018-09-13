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Dövizle kira dönemi sona erdi

13.09.2018 - 08:10
Dövizle kira dönemi sona erdi

Türk Lirası'nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, menkul ile gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında Türk Lirası kullanılacak. Döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmelerin 30 gün içerisinde Türk Lirası'na dönüştürüleceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname'ye "Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz." bendi eklendi.

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Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre yürürlükteki sözleşmeler, bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.


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