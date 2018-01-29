Dolar ne kadar? ( 29 Ocak dolar fiyatları )

Dolar kuru, 3.75 seviyesinde hareket ederken; kritik haftada enflasyon raporu, Fed'in faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

Doların küresel değer kaybı trendinin yavaşlamasıyla dolar/TL'de de 3.85'ten 3.70'e doğru devam eden düşüş yerini 3.75 civarında seyre bırakırken bankacılar bu hafta izlenecek en önemli gelişmenin TCMB'nin açıklayacağı enflasyon raporu olacağını belirtiyor.

Dolar/TL güne 3.7564/3.7590 seviyesinde başlarken, saat 13.39 itibarıyla 3.7796 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6940, euro/dolar ise 1.2416 seviyesindeydi.

Geçen hafta başında 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar/TL Perşembe günü 24 Ekim'den bu yana en düşük olan 3.7161 seviyesini gördü. Dolardaki değer kaybı trendinin yerini sınırlı değer kazancına bırakmasıyla görülen en düşük seviyelerde tutunamayan dolar/TL haftayı 3.75 civarında tamamladı.

Bankacılar yarın gerçekleşecek enflasyon raporunda önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajlarına odaklanacaklar.

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FED DOLARI 3.82'NİN ÜZERİNE TAŞIYABİLİR

Meksa Yatırım Stratejisti Murat Tufan, "Ekonomik verilerin oldukça yoğun olduğu yeni haftaya başladık. ABD ve Avrupa tahvil faizleri öncülüğünde bir yükseliş hakim. Dolar endeksinin de yeni haftaya tahvil faizlerinde olan yükselişin de etkisiyle 90 seviyesine gitme isteği gözlemleniyor. ABD Merkez Bankası Başkanı olarak son kez faiz kararı verecek olan Janet Yellen bu hafta doların küresel ölçekte ki kısa vadeli kaderini etkileyebilir" dedi.

Tufan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'nin Daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi açıklamasının ardından dolar endeksi son yılların en düşük seviyesi olan 88'lere gerilemişti. Doların bu denli zayıf olması TL gibi diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerlenmesini sağlamıştı. Ancak yeni haftada piyasa katılıımcılar Perşembe günü TSİ 22:00'de yapılacak FED Faiz Karar metninde Başkan Janet Yellen' dan şahin tonda yani doları hafif değerli kılabilecek açıklamalar bekliyor. Son dönemde özellikle yükseliş eğiliminde olan ABD çekirdek enflasyon rakamları Fed Başkanın bu yönde konuşma yapmasını daha olası kıldığını söyleyebilirim. Amerikan 10 yıllık faizlerin yüzde 2,70 seviyesinin üzerine çıkmasıyla güçlenen dolar endeksi yeni haftada TL'yi bir miktar zayıflattı. Güney Afrika Zarı ve Meksiya Pezosu önlüğünde değer kaybeden TL'da ayrıca 3,74 -3,70 bandına kadar olan geri çekilmeler ucuz dolar algısıyla da yerliler tarafından dolar alım bölgesi olarak değerlendiriliyor. Yeni haftada Fed tarafından şahin mesajların gelmesi, istihdam ve ücret verilerinin genel olarak beklentileri karşılaması durumunda kurda 3,80 -3,8250 dirençleri gündeme gelebilir. Tersi senaryoda kur 3,80 seviyesi altında kaldıkça 3,74 desteğinin altını test etmek isteyecektir."

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda dolar dip seviyelerden yükselmesine rağmen azalan getiri avantajı ve Washington'un güçlü dolar sözüne ilişkin şüphelerin etkisiyle ard arda altı haftalık kayıplarını toparlamaya çalışıyor.

Dolar endeksi Perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.429'u gördükten sonra yeniden yükselerek yüzde 0.2 artışla 89.215'e ulaştı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.86, valörde son işlemde saat 1702'de yüzde 11.90 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 13.31 seviyesindeydi.

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