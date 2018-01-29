‹ Önceki Haber Fed bu hafta ne yapacak? İşte Goldman Sachs'ın tahmini Fed bu hafta ne yapacak? İşte Goldman Sachs'ın tahmini Sonraki Haber › Petrol fiyatları 70 doların üzerinde Petrol fiyatları 70 doların üzerinde

Dolar ne kadar? ( 29 Ocak dolar fiyatları )

29.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme : 29.01.2018 - 13:40

Dolar kuru, 3.75 seviyesinde hareket ederken; kritik haftada enflasyon raporu, Fed'in faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

Doların küresel değer kaybı trendinin yavaşlamasıyla dolar/TL'de de 3.85'ten 3.70'e doğru devam eden düşüş yerini 3.75 civarında seyre bırakırken bankacılar bu hafta izlenecek en önemli gelişmenin TCMB'nin açıklayacağı enflasyon raporu olacağını belirtiyor.

Dolar/TL güne 3.7564/3.7590 seviyesinde başlarken, saat 13.39 itibarıyla 3.7796 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6940, euro/dolar ise 1.2416 seviyesindeydi.

Geçen hafta başında 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar/TL Perşembe günü 24 Ekim'den bu yana en düşük olan 3.7161 seviyesini gördü. Dolardaki değer kaybı trendinin yerini sınırlı değer kazancına bırakmasıyla görülen en düşük seviyelerde tutunamayan dolar/TL haftayı 3.75 civarında tamamladı.

Bankacılar yarın gerçekleşecek enflasyon raporunda önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajlarına odaklanacaklar.

##$$DOVIZWIDGET##$$

FED DOLARI 3.82'NİN ÜZERİNE TAŞIYABİLİR

Meksa Yatırım Stratejisti Murat Tufan, "Ekonomik verilerin oldukça yoğun olduğu yeni haftaya başladık. ABD ve Avrupa tahvil faizleri öncülüğünde bir yükseliş hakim. Dolar endeksinin de yeni haftaya tahvil faizlerinde olan yükselişin de etkisiyle 90 seviyesine gitme isteği gözlemleniyor. ABD Merkez Bankası Başkanı olarak son kez faiz kararı verecek olan Janet Yellen bu hafta doların küresel ölçekte ki kısa vadeli kaderini etkileyebilir" dedi.

Tufan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'nin Daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi açıklamasının ardından dolar endeksi son yılların en düşük seviyesi olan 88'lere gerilemişti. Doların bu denli zayıf olması TL gibi diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerlenmesini sağlamıştı. Ancak yeni haftada piyasa katılıımcılar Perşembe günü TSİ 22:00'de yapılacak FED Faiz Karar metninde Başkan Janet Yellen' dan şahin tonda yani doları hafif değerli kılabilecek açıklamalar bekliyor. Son dönemde özellikle yükseliş eğiliminde olan ABD çekirdek enflasyon rakamları Fed Başkanın bu yönde konuşma yapmasını daha olası kıldığını söyleyebilirim. Amerikan 10 yıllık faizlerin yüzde 2,70 seviyesinin üzerine çıkmasıyla güçlenen dolar endeksi yeni haftada TL'yi bir miktar zayıflattı. Güney Afrika Zarı ve Meksiya Pezosu önlüğünde değer kaybeden TL'da ayrıca 3,74 -3,70 bandına kadar olan geri çekilmeler ucuz dolar algısıyla da yerliler tarafından dolar alım bölgesi olarak değerlendiriliyor. Yeni haftada Fed tarafından şahin mesajların gelmesi, istihdam ve ücret verilerinin genel olarak beklentileri karşılaması durumunda kurda 3,80 -3,8250 dirençleri gündeme gelebilir. Tersi senaryoda kur 3,80 seviyesi altında kaldıkça 3,74 desteğinin altını test etmek isteyecektir."

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda dolar dip seviyelerden yükselmesine rağmen azalan getiri avantajı ve Washington'un güçlü dolar sözüne ilişkin şüphelerin etkisiyle ard arda altı haftalık kayıplarını toparlamaya çalışıyor.

Dolar endeksi Perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.429'u gördükten sonra yeniden yükselerek yüzde 0.2 artışla 89.215'e ulaştı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.86, valörde son işlemde saat 1702'de yüzde 11.90 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 13.31 seviyesindeydi.


Etiketler

  • euro/dolar
  • dolar/TL
  • euro/TL
  • dolar fiyatları
  • euro fiyatları
‹ Önceki Haber Fed bu hafta ne yapacak? İşte Goldman Sachs'ın tahmini Fed bu hafta ne yapacak? İşte Goldman Sachs'ın tahmini Sonraki Haber › Petrol fiyatları 70 doların üzerinde Petrol fiyatları 70 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
120.185 Değişim: -0,43% Hacim : 6.032 Mio.TL Son veri saati : 17:40
Düşük 119.398 29.01.2018 Yüksek 121.532
Açılış: 121.341
3,7819 Değişim: 1,00%
Düşük 3,7425 29.01.2018 Yüksek 3,7873
Açılış: 3,7446
4,6725 Değişim: 0,26%
Düşük 4,6471 29.01.2018 Yüksek 4,7002
Açılış: 4,66035
163,36 Değişim: 0,25%
Düşük 162,50 29.01.2018 Yüksek 163,92
Açılış: 162,95
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.