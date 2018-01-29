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Petrol fiyatları 70 doların üzerinde

29.01.2018 - 09:55

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 70,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 70,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,81 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,40 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,02'lik azalışla 70,38 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 66,32 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta arttı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 22-26 Ocak'ta ABD'de 12 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 759'a yükseldi.

Analistler, geçen hafta açıklanan ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.

Ayrıca, petrol piyasasındaki şirketlerde talebinin güçlü şekilde artması, dünya genelindeki zayıf dolar kuru ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya'nın petrol kısıntı kararına sıkı sıkıya bağlı kalmalarının fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi güçlendirdiği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 70,07 ile 70,14 dolar aralığının direnç, 69,93 ile 70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • petrol fiyatları
  • petrol piyasası
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