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Fed bu hafta ne yapacak? İşte Goldman Sachs'ın tahmini

29.01.2018 - 09:15

Goldman Sachs, Janet Yellen başkanlığında gerçekleşecek olan son Fed toplantısında politika dilinin hafif şahinleşmesini bekliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, yazdıkları raporda, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı sonrası açıklamalarında genel olarak iyimser bir tutum takınmasını bekliyoruz. Bu, risklerin dengesine ilişkin açıklamaların güncellenmesini ve enflasyon değerlendirmesinde hafif şahinleşmeyi içeriyor" ifadesini kullandı.

Raporda, enflasyonun hedefin altında kaldığı, ancak göstergelerin son dönemde sağlamlaştığı belirtilerek komite üyelerinin, çekirdek enflasyonda son aylarda gerçekleşen yükselişi, geçtiğimiz yıl boyunca yumuşak kalan enflasyonun geçici olmasına ilişkin kanıtlara bir ek olarak değerlendirecekleri yönünde görüş bildirildi.

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Bu arada Goldman ekonomistleri Fed'in mart ayı toplantısında faiz artışı bekliyor.

Fed, 31 Ocak'ta yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Bu yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi öngörülen bankanın bu toplantıda faiz adımı atması beklenmiyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de 25 baz puan faiz artışına gitmişti.


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