Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 25 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, gün içerisinde 4.88 TL'nin üzerini görürken ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine alındığı haberiyle 4.82 TL seviyelerine kadar geriledi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.83 TL'deki seyrini sürdürürken; Euro kuru 5.65 TL'de bulunuyor. Küresel piyasalar izlenmeye devam edilecek.

Merkez Bankası'nın dün beklentilerin aksine politika faizini yüzde 17.75'te sabit tutması ardından TL, dolar karşısında yüzde 3 civarı değer kaybettikten sonra güne 4.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.8876 TL'yi görürken, ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine alındığı haberiyle geriledi. Haber öncesi 4.86 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haber sonrası kademeli olarak 4.8218 TL'ye kadar geriledi. Dolar, saat 17.10 itibarıyla 4.8337 TL'de hareket ederken; Euro kuru, 5.6550 TL'de bulunuyor.

Dolar kuru, dün açıklanan Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası 4.91 TL'nin üzerini görmüştü.

Dolar endeksi yüzde 11 düşüşle 94.28 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1692 seviyesinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 17.31 seviyesine, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 20.22 seviyesine geriledi.

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RAHİP BRUNSON EV HAPSİNE ALINDI

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Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yargılanması İzmir'de tutuklu olarak devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı belirtildi.

Haberlerde Brunson'ın ev hapsine alınarak adli kontrole tabi tutulması kararı alan mahkemenin, cezaevinden tahliye edilmesine hükmettiği belirtildi.

İzmir'de 20 yılı aşkın bir süredir yaşayan Brunson, 2016 yılındaki darbe girişiminde Gülen Cemaatine yardım ettiği ve PKK'ya destek verdiği suçlamaları nedeniyle Aralık 2016'dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor.

MALİ ALANDA ATILACAK ADIMLARA ODAKLANILACAK

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "İç dinamiklerden kaynaklı olarak TL varlıklarda yüksek volatilitenin ön plana çıktığı bir süreç içerisindeyiz. Piyasa beklentilerinin aksine Merkez Bankası'nın dün politika faizinde bir artırıma gitmemesi TL varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Özellikle yüzde 15’in üzerinde seyreden enflasyon ve Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yapmış olduğu son açıklamalar 24 Temmuz PPK toplantısında faiz artırımı gelebileceğine yönelik beklenti oluşmasını sağlamıştı. Ancak, Merkez Bankası ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini görmüş olacak ki faizleri sabit tuttu ve bu endişelere karar metninde yer verdi. Ancak bugün sürpriz bir şekilde ABD’li rahip Brunson’ın ev hapsine alınması piyasalarda pozitif katalizör etkisi yarattı ve TL varlıklar dünkü kayıplarını telafi etti. Brunson’ın ev hapsine alınması ABD ile olan ilişkilerde normalleşme ihtimalini artırdı. ABD ile gerin olan ilişkiler uzun bir süredir TL varlıkları baskılıyordu" dedi.

Baştürk şöyle devam etti: "Her ne kadar Brunson olayı pozitif bir katalizör olsa da her şeyi yoluna sokacak bir gelişme değil. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon rakamları geçen yıldan gelen olumsuz baz etkisi ve kur geçişkenliğinden ötürü biraz daha yukarı ivmelenebilir. Faizlerin bu aşamada sabit tutulması reel TL varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Piyasalar bundan sonraki süreçte açıklanacak yeni OVP ve özellikle mali alanda atılacak adımlara odaklanacaktır. Bunlara ek olarak ABD ve Batı bloğu ile mevcut ilişkilerde yeni somut adımların atılması TL varlıklardaki iskontonun azalmasını sağlayabilir.

Yurt dışı piyasaların nispeten olumlu seyretmesi ve euro/dolar paritesinin mevcut durumda 1.1750-1.15 bandında yatay seyretmesi yurt dışı kaynaklı bir etki yaşanmasına neden olmuyor. Ancak, FED’in faiz artırımlarına devam edecek olması ve bilanço daraltması, buna ek olarak Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonunda tahvil alım programını sonlandırma planı küresel bazda risk iştahını düşük tutuyor. Bu nedenle, iç dinamiklerde toparlanma sağlanırsa mevcut yüksek iskontolu seviyelerden TL varlıklara talep gelebilir.

Dolar kurunda kısa vadeli destek 4.77-4.80 TL olarak ön planda. Bu seviye üzerinde kalınması alım fırsatı oluşturabilir. Tarihi zirve olan 4.97 TL ve psikolojik eşik olan 5.00 TL sınırı kısa vadeli kar satışları için değerlendirilebilir. 4.77 TL altındaki bir kurda satış baskısı derinleşebilir.

BIST 100’de ise 88 bin dip bölgerinden gelen toparlanma TCMB kararı sonrası sekteye uğrasa da bugünkü haber akışıyla birlikte devam ediyor. BIST 100, MSCI gelişen ülke piyasalarına göre yüzde 45 iskontolu seyrediyor. Bu yüksek iskonto cazip fırsatlar sunuyor ancak talebin gelmesi için bir güçlü ve güvenilir hikayelerin yaratılması gerekiyor."

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