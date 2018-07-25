‹ Önceki Haber Dolar kuru bu haberle geriledi Dolar kuru bu haberle geriledi Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira oldu? Çeyrek altın kaç lira oldu?

İşte petrol fiyatlarında son durum

25.07.2018 - 09:55 | Son Güncelleme :
İşte petrol fiyatlarında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,90 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,97 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,64 dolardan açıldı. Anadolu Ajansı' nın haberine göre; brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 74 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,81 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,2 milyon varil azalarak 407,6 milyon varile geriledi. Beklenti, stokların 2,3 milyon varil azalması yönündeydi. Uzmanlar, azalan petrol stoklarının petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor. 

Rusya Federal İstatistik Servisinin verilerine göre, ülkede mayısta günlük üretim 10,6 milyon varile ulaştı. Rusya bu üretimiyle aynı dönemde günlük ortalama 9,99 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ayrıca Rus petrol şirketi Rosneft'in ise Kuzey Irak'taki bazı petrol sahalarını geliştirme ve bu sahalardan petrol ve doğalgaz üretmeyi içeren projelerine yıl sonuna kadar başlamayı planladığı bildirildi. Öte yandan, Nijer ile Nijerya arasında petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla, Nijer'deki petrolün Nijerya'ya taşınması ve Nijerya'da petrol rafinerileri kurulması hedefleniyor.

Söz konusu rafinerilerin günde 150 bin varil ham petrol işlemesi öngörülüyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,05 ile 74,18 dolar aralığının direnç, 73,79 ile 73,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Dolar kuru bu haberle geriledi Dolar kuru bu haberle geriledi Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira oldu? Çeyrek altın kaç lira oldu?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.369 Değişim: 3,51% Hacim : 11.341 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.165 25.07.2018 Yüksek 95.764
Açılış: 92.382
4,8155 Değişim: -1,42%
Düşük 4,8155 25.07.2018 Yüksek 4,8876
Açılış: 4,88465
5,6388 Değişim: -1,30%
Düşük 5,6237 25.07.2018 Yüksek 5,7141
Açılış: 5,71285
190,82 Değişim: -0,81%
Düşük 190,36 25.07.2018 Yüksek 192,91
Açılış: 192,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.