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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 25 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

25.07.2018 - 10:00 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının ons fiyatı yatay seyrederken, altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle 194,7 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artışla 192,4 liradan tamamladı. AA' da yer alan habere göre; altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 191,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.283 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,14 yükselişle 1.226,32 dolardan işlem görüyor. 

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ONS ALTINDA SEYİR YATAY

Altın fiyatları ABD ve Avrupa Birliği arasında ticaret politikaları gündemiyle bugün yapılacak olan görüşme öncesinde yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı düne göre değişim kaydetmeyerek 1,223.87 dolarda bulunuyor.

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