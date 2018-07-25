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Türk Telekom ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

25.07.2018 - 09:02 | Son Güncelleme :
Türk Telekom ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

Türk Telekom yükselen kur ve artan finansman gideriyle ikinci çeyrekte 889 milyon TL zarar etti, gelirlerini yüzde 10 artırdı.

Türk Telekom Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek bilançosunu dün akşam KAP'a açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 890 milyon lira net kâr ve 4.5 milyar lira satış geliri açıklamıştı.

Şirketin ağırlıklı olarak borçlardan kaynaklanan finansal giderlerini ve vergi kaynaklı bilanço kalemlerini dışarıda bıran ve operasyonel performansın bir göstergesi olan FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kâr) ise geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak, bir önceki çeyreğe kıyasla ise yatay seyrederek 2 milyar lira oldu. FAVÖK marjı yüzde 39.8 olarak gerçekleşti.

Şirketin zarar etmesinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 114 artarak 2 milyar liraya yükselen net finansman gideri etkili oldu. Türk Telekom geçen yılın ikinci çeyreğinde 254 milyon lira net finansman geliri elde etmişti.

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TL'nin son aylarda hızlanan değer kaybı gelirleri Türk lirası, borçları ise döviz cinsi olan şirketler için mali yük yaratıyor. TL'nin dolar karşısında geçen yılın Haziran ikinci çeyrek sonundan bu yana değer kaybı yüzde 30, birinci çeyrek sonundan bu yana kaybı yüzde 6 düzeyinde. Oranlar euro için ise aynı dönemde yüzde 33 ve yüzde 9 düzeyinde.

Türk Telekom'un krediler ve yurtdışına ihraç edilen tahvillerden oluşan döviz cinsi borçları ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe ve geçen yıl sonuna göre geriledi. Ancak kurdaki yükseliş nedeniyle TL karşılığı bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen yıl sonuna göre yüzde 17 artışla 19.3 milyar lira oldu.

Türk Telekom'un bir milyar doları tahvil olmak üzere 2.97 milyar dolar ve 1.1 milyar euro tutarında döviz borcu bulunuyor.

Döviz ve döviz türev etkileri hariç bırakıldığında şirketin net kârı 676 milyon TL oldu.

Türk Telekom'un toplam abone sayısı, ikinci çeyrekte 937,000 artarak 43.5 milyona ulaştı. Abone bazındaki yıllık büyüme hızlanarak geçen yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3 düzeyinden geçen çeyrekte yüzde 10'a çıktı ve şirket verilerine göre 2008'den itibaren en yüksek büyümeyi yakaladı.

Şirketin fiber abone sayısı yüzde 36, yalın DSL hat sayısı yüzde 13, mobil abone sayısı yüzde 7 arttı.

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