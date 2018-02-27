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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Döviz fiyatlarında son durum ( 27 Şubat dolar fiyatları )

27.02.2018 - 09:50 | Son Güncelleme :

Dolar kuru gün içerisinde sakin bir seyir izlerken Fed'in yeni Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla 3.81 TL seviyesinin üzerini gördü, euro kuru ise 4.66 TL seviyesinde hareket ediyor.

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL zayıf veri ve haber akışıyla sakin bir seyir izlerken Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell'ın kongrede gerçekleştirdiği sunum sonrası yükselişe geçti.

Powell'ın kademeli faiz artışlarının devam edeceğini ve ekonominin güçlendiğini belirtmesiyle dolar kuru önce 3.7968 seviyesine yükseldi, sonrasında illikit piyasada 3.8130 TL seviyesini gördü. Dolar/TL saat 20.49 itibarıyla 3.8056 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6610 seviyesinde bulunuyor.

Dün günü 3.78'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 3.7840/3.7880 seviyesinden başlamıştı.

Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin üzerini görerek 90,052 seviyesinde hareket etti.

Altının ons fiyatı yüzde 0,37 düşüşle 1328 dolardan işlem görüyor.

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POWELL'DAN 'FAİZ' MESAJI

Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell Kongre'deki ilk para politikası sunumunda büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, finans piyasalarındaki son oynaklığın ekonomi üzerinde etkisi olmayacağını, bu anlamda kademeli faiz artışlarının devam edebileceğini belirtti.

ABD Kongresi'nde ilk sunumunu gerçekleştiren Powell, önümüzdeki birkaç yılda para politikasını dengelemek açısından FOMC'nin  aşırı ısınmış ekonomiden kaçınmakla PCE enflasyonu yüzde 2'ye çıkarmak arasında denge sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

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FOMC'nin riskleri dengeli olarak gördüğünü belirten Powell mali politikanın daha destekleyici ve ABD ihracatında dış talebin daha güçlü gidişatta olduğunu ifade etti.

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