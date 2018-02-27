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Lagarde büyüme beklentisini açıkladı

27.02.2018 - 09:55

Lagarde, IMF'nin küresel büyümenin bu yıl yüzde 3.2'ye, 2019'da yüzde 3.9'a çıkmasını beklediğini söyledi. Bu tahmin IMF'nin Ocak ayındaki tahmini ile aynı ancak 2017 yılındaki yüzde 3.7 tahmininden yüksek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Cakarta'da düzenlenen IMF konferansında konuştu. Lagarde, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin ABD ve Avrupa gibi ileri ekonomilerde faiz oranlarının yükseleceğini beklediklerini, ancak politika yapıcıların, bunun finansal istikrar ve oynak sermaye akışları üzerindeki etkisi konusunda uyanık olmaları gerektiğini belirtti.

"Bunun tüm dünyaya yayılan bir etki yapacağını biliyoruz. Bunun yaklaşmakta olduğunun bir süredir zaten farkındayız. Ancak bu değişimin diğer ülkeleri, şirketleri, istihdamı ve gelirleri nasıl etkileyeceği hâlâ belirsiz."

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IMF Başkanı, ASEAN ülkelerinin iç talebe, bölgesel ticarete ve ekonomik çeşitliliğe daha çok vurgu yapan büyüme modellerini benimsemeleri ve fabrikalarda otomasyon, yapay zeka, biyoteknoloji, yeni finansal teknolojiler ve dijital para gibi teknolojik değişimlere hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

"Pek çok istihdam şu veya bu şekilde etkilenecek. Bazıları ortadan kalkacak, pek çoğu otomasyondan etkilenecek. Dolayısıyla istihdamın geleceği hakkında kafa yormalıyız" diyen Lagarde, bunun için tek bir yol olmadığını ve pek çok ülkenin kendi yolunu çizeceğini söyledi.


Etiketler

  • küresel büyüme tahmini
  • IMF konferansı
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