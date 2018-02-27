Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 27 Şubat 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altın fiyatları doların hafif değişim göstermesiyle yatay seyrederken, yatırımcılar Fed'in para politikasını sıkılaştırma hızına ilişkin ipuçları için yeni Fed başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı ilk Kongre konuşmasını bekliyorlar.

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 162,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 162,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 yükselişle 162,3 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı 1331 dolardan işlem görürken, gram altın 162,2 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu.

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