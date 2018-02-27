Petrol fiyatları 67 doların üzerinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 67,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,87 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,56 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,5'lik azalışla 67,22 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,84 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından dün ABD'nin 2019'da petrol üretiminde Rusya'yı geçeceği bildirildi.

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Ayrıca dün talebin artacağı sinyalleri nedeniyle piyasalarda güçlü petrol hisse senedi alımları gerçekleşti ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretimi kısma kararı ve ABD'nin petrol üretimindeki düşüş piyasalarda etkisini sürdürdü ve fiyatlar 67 dolar seviyesinde yatay seyir izledi.

Petrol piyasalarında bu hafta, ABD'nin açıklayacağı ham petrol stok verileri ile Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 67,25 ile 67,37 dolar aralığının direnç, 67,01 ile 67,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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