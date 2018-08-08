Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 08 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar kuru, güç içerisinde en yüksek 5.3064 TL'yi görürken; şu dakikalarda 5.29 TL'deki seyrini sürdürüyor. Euro kuru ise 6.14 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek.

ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerginlik ve İran ambargosu başta olmak üzere son günlerde yaşanan diplomatik sorunlar ile piyasalarda dalgalı bir seyir yaşanıyor. Dolar kuru güne 5.26 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yükselerek 5.3064 TL'ye kadar çıktı. Dolar, saat 12.34 itibarıyla 5.2972 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 6.1562 TL'yi gören Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1429 TL'de bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.48 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi 95 puan seviyesinin üzerinde seyrederken, şu dakikalarda yüzde 0.04 yükselişle 95.05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1592 seviyesinde...

DOLARDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

AHL Forex notunda ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin ne şekil alacağının izlendiği belirtilerek, "Bu belirsizlik ve beklentiler eşliğinde kurda bugün 5.21-5.18 TL destekleri üzerinde kalındıkça yukarı yönlü istek devam edebilir. Bu durumda 5.28 TL ilk direnç olacakken aşılması durumunda 5.3350 TL ve 5.3650 TL sonraki dirençler olarak takip edilecek. ABD'den gelebilecek olumlu bir haberde kurun 5.18 TL altında 5.10 TL'ye doğru geri çekilmesi mümkün olabilir" denildi.

İLK TOPLANTI BUGÜN

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Washington yönetimi ile Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson konusunda yaşanan krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği bir heyetin gideceğini duyururken, haber televizyonları heyetin ilk toplantısının bugün yapılacağını duyurdu.

Öte yandan dün itibarıyla ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar devreye girerken, Trump İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacaklarını belirtti.

Bankacılar bu açıklamanın İran ile ticari bağları olan Türkiye'yi de etkileyecek olmasının TL'deki baskıyı artırdığını belirtiyor.