IMF'den 'Türkiye' açıklaması
IMF, mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt verdi, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklaması şöyle:
"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik"
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