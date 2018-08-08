IMF'den 'Türkiye' açıklaması

IMF, mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt verdi, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklaması şöyle:

"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik"