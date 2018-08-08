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ASELSAN'dan 2 yeni imza

08.08.2018 - 09:35 | Son Güncelleme :
ASELSAN'dan 2 yeni imza

ASELSAN Savunma Sanayii Başkanlığı ile 37.6 milyon dolar ve 214.9 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

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"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 05.06.2018 tarihinde mutabakata varıldığı kamuya açıklanmış olan, Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilgili 37.600.000,- ABD Doları ve 214.900.000,- TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan 07.08.2018 tarihli izne istinaden yapılmıştır."


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