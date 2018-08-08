Vakıfbank'ın kârı beklentileri aştı

Vakıfbank'ın, ikinci çeyrek kârı 1.07 milyar TL ile beklentileri aştı.

Vakıflar Bankası'nın net kârı ikinci çeyrekte yüzde 19.8 artışla 1.07 milyar liraya çıkarak beklentileri aştı. Reuters anketine katılan uzmanlar Vakıfbank'ın Nisan-Haziran döneminde 897 milyon lira kâr edeceğini tahmin ediyorlardı.

Bankanın dün akşam KAP'a açıkladığı bilançosuna göre ikinci çeyrekte net faiz gelirleri yüzde 21.2 artışla 2.6 milyar liraya, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 64 artışla 511.5 milyar liraya çıktı.

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Yılın ilk yarısında bankanın elde ettiği net kâr ise 2.1 milyar lira ile geçen yıla kıyasla yüzde 0.2 artış kaydetti. (