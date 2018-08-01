Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 01 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar kuru yeni güne 4.93 TL seviyesinden başlarken, kur şu dakikalarda 4.93 TL seviyesindeki hareketi devam ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.75 TL'de bulunuyor. Piyasalar Fed'in faiz kararını takip edecek.

ABD'nin yaptırım tehdidiyle baskı altında olan dolar, yeni güne 4.93 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.9395 TL'yi görürken, saat 12.21 itibarıyla 4.9331 TL'de hareket etti. Euro kuru ise 5.7738 TL'ye kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 5.7651 TL'de bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.53, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR KURUNDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyimser olmaması nedeniyle TL'de negatif ayrışmanın devam ettiğini, hala 320 baz puanın üzerinde olan CDS'lerin geri çekilmekte zorlandığını söyleyerek, "Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri sabit tutma kararı ardından dolar 4.88 TL'nin üzerine yerleşti, geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Piyasa yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) bekliyor, açıklanana kadar da oynaklık sürebilir. Piyasa artık daha somut şeyler beklediği için fiyatlara yansıtıyor. Yüksek enflasyon, cari açıkta bozulma, yeni kabinenin atacağı adımlar, diğer taraftan Rahip Brunson konusu ve ABD ile ilişkilerin nasıl seyredeceği hep piyasa için risk unsuru" dedi.

Bu akşam açıklanacak Fed kararlarının izleneceğini ancak piyasalar üzerinde asıl etkili olanın Trump olduğunu söyleyen Karadağ, "TL'de bugün negatif ayrışma ve oynaklık devam edebilir. Dolarda 4.93 TL'nin üzerine atak devam edebilir ancak olağanüstü bir şey olmadıkça 4.95 TL üzerine yerleşecek gibi değil. Aşağıda ise 4.90 TL ve 4.88 TL seviyeleri izlenebilir" dedi.

PİYASALAR FED'İ TAKİP EDECEK

Yurt içinde Türkiye-ABD ilişkileri piyasalarda yakından izlenirken, piyasaların gözü bir yandan da dün başlayan ve sonucu bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak olan Fed toplantısında olacak. Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl iki kez daha artırıma gitmesi bekleniyor.

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