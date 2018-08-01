‹ Önceki Haber Dünya devi Türk tahvili alıyor Dünya devi Türk tahvili alıyor Sonraki Haber › Gram altın ne kadar? İşte son durum Gram altın ne kadar? İşte son durum

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 01 Ağustos dolar fiyatları )

01.08.2018 - 09:33 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.93 TL'nin üzerini test etti

Dolar kuru yeni güne 4.93 TL seviyesinden başlarken, kur şu dakikalarda 4.93 TL seviyesindeki hareketi devam ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.75 TL'de bulunuyor. Piyasalar Fed'in faiz kararını takip edecek.

ABD'nin yaptırım tehdidiyle baskı altında olan dolar, yeni güne 4.93 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.9395 TL'yi görürken, saat 12.21 itibarıyla 4.9331 TL'de hareket etti. Euro kuru ise 5.7738 TL'ye kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 5.7651 TL'de bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.53, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR KURUNDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyimser olmaması nedeniyle TL'de negatif ayrışmanın devam ettiğini, hala 320 baz puanın üzerinde olan CDS'lerin geri çekilmekte zorlandığını söyleyerek, "Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri sabit tutma kararı ardından dolar 4.88 TL'nin üzerine yerleşti, geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Piyasa yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) bekliyor, açıklanana kadar da oynaklık sürebilir. Piyasa artık daha somut şeyler beklediği için fiyatlara yansıtıyor. Yüksek enflasyon, cari açıkta bozulma, yeni kabinenin atacağı adımlar, diğer taraftan Rahip Brunson konusu ve ABD ile ilişkilerin nasıl seyredeceği hep piyasa için risk unsuru" dedi.

Bu akşam açıklanacak Fed kararlarının izleneceğini ancak piyasalar üzerinde asıl etkili olanın Trump olduğunu söyleyen Karadağ, "TL'de bugün negatif ayrışma ve oynaklık devam edebilir. Dolarda 4.93 TL'nin üzerine atak devam edebilir ancak olağanüstü bir şey olmadıkça 4.95 TL üzerine yerleşecek gibi değil. Aşağıda ise 4.90 TL ve 4.88 TL seviyeleri izlenebilir" dedi.

PİYASALAR FED'İ TAKİP EDECEK

Yurt içinde Türkiye-ABD ilişkileri piyasalarda yakından izlenirken, piyasaların gözü bir yandan da dün başlayan ve sonucu bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak olan Fed toplantısında olacak. Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl iki kez daha artırıma gitmesi bekleniyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Dünya devi Türk tahvili alıyor Dünya devi Türk tahvili alıyor Sonraki Haber › Gram altın ne kadar? İşte son durum Gram altın ne kadar? İşte son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.211 Değişim: 0,27% Hacim : 7.496 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.245 01.08.2018 Yüksek 97.410
Açılış: 97.122
4,9261 Değişim: 0,26%
Düşük 4,9076 01.08.2018 Yüksek 4,9395
Açılış: 4,91335
5,7497 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7381 01.08.2018 Yüksek 5,7738
Açılış: 5,74895
192,86 Değişim: -0,27%
Düşük 192,45 01.08.2018 Yüksek 194,30
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.