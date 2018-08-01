‹ Önceki Haber Dolar kuru 4.93 TL'nin üzerini test etti Dolar kuru 4.93 TL'nin üzerini test etti Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 1 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

01.08.2018 - 09:54 | Son Güncelleme :
Gram altın ne kadar? İşte son durum

Altının ons fiyatı gerilerken; gram altın 193,8 liradan, çeyrek altın ise 317 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazancıyla 193,4 liradan tamamladı.

AA'da yer alan habere göre: altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 193,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.294 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altın fiyatları, ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen daha gümrük vergisi alacağı haberlerinin ardından doların değer kazanmasına paralel geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün hafif yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1,221.78 dolarda bulunuyor.

Trump yönetimi, ticaret politikası alanında taviz almak için üzerinde baskı kurmaya çalıştığı Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Dolar kuru 4.93 TL'nin üzerini test etti Dolar kuru 4.93 TL'nin üzerini test etti Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.211 Değişim: 0,27% Hacim : 7.496 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.245 01.08.2018 Yüksek 97.410
Açılış: 97.122
4,9251 Değişim: 0,24%
Düşük 4,9076 01.08.2018 Yüksek 4,9395
Açılış: 4,91335
5,7502 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7381 01.08.2018 Yüksek 5,7738
Açılış: 5,74895
192,87 Değişim: -0,26%
Düşük 192,45 01.08.2018 Yüksek 194,30
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.