Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 1 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken; gram altın 193,8 liradan, çeyrek altın ise 317 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazancıyla 193,4 liradan tamamladı.

AA'da yer alan habere göre: altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 193,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.294 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altın fiyatları, ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen daha gümrük vergisi alacağı haberlerinin ardından doların değer kazanmasına paralel geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün hafif yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1,221.78 dolarda bulunuyor.

Trump yönetimi, ticaret politikası alanında taviz almak için üzerinde baskı kurmaya çalıştığı Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

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