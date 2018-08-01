Dünya devi Türk tahvili alıyor

Dünyanın en büyük fon yöneticisi Blackrock, Türkiye tahvillerinden dördünde pozisyon artırdı.

Goldman Sachs Group Inc.'in Türkiye'ye ilişkin yaptığı uyarıya karşın BlackRock Inc. portföyüne Türkiye tahvilleri ekliyor.

Goldman, “Politika yapıcıların her şeyi yanlış yaptığı” uyarısında bulunmuştu.

Dünyanın en büyük fon yöneticisi ise 27 Temmuz'daki resmi açıklamasına göre dolar cinsinden en fazla işlem gören beş Türkiye tahvilinden dördünde pozisyon artırdı.

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BlackRock, Türkiye tahvillerinde 2.5 milyar dolar ile en büyük portföyün sahibi olması nedeniyle önemli bir konumda bulunuyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre ardından gelen Allianz SE'nin sahip olduğu dolar cinsinden Türkiye tahvilleri bu miktarın yarısının altında.

Bloomberg'ün derlediği verilere göre BlackRock'ın 6.4 milyar dolarlık gelişen piyasa yerel para cinsinden tahvil fonundaki iki ana kalem Türkiye'den: Şubat 2021 ve Mart 2023 vadeli TL tahvilleri. Fon bu yıl yüzde 8 düştü; benzer 10 fonun 9'unun altında performans gösterdi.

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