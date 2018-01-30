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Dolar ne kadar? ( 30 Ocak dolar fiyatları )

30.01.2018 - 09:09

ABD faizlerindeki yükseliş dolar fiyatlarında baskı yaratmayı sürdürürken, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu bekleniyor. Dolar kuru 3.79 seviyesinin üzerinde işlem görürken, euro fiyatları 4.69 seviyelerinde...

Doların küresel değer kaybı trendinin yavaşlaması ve ABD faizlerindeki yükselişle dolar/TL geçen haftayı tamamladığı 3.75'li seviyelerden yönünü yukarı çevirerek 3.80'e yakın işlem görüyor.

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Dün günü 3.78 seviyesinin hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 3.7900/3.7944 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.25 itibarıyla 3.7945 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.6908 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2357 seviyesindeydi.

Geçen hafta 3.85'li seviyelerden 3.75'in altına kadar gerileyen dolar/TL bu haftaya da 3.75 civarında başlamıştı. ABD faizlerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılamasıyla TL dün dolar karşısında yüzde 0.8 değer kaybetti. Benzer yükseliş tahvil/bono piyasasında da görüldü. 

Bankacılar bugün jeopolitik gelişmelerin ve Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunun yakından takip edileceğini belirttiler.

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda dolar, ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında son üç yılın dip seviyesinin üzerinde işlem görürken; işlemciler yeni katalizörler için Fed toplantısını bekliyorlar.

Dolar endeksi geçen hafta gördüğü Aralık 2014'den bu yana en düşük seviyesi olan 88.43'ten toparlanarak 89.5'e yaklaştı. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri US10YT=RR yüzde 2.727 ile Nisan 2014'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak doların getiri cazibesini artırdı.

ABD faizlerindeki ve dolardaki yükseliş eğilimi TL gibi gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının da ana tetikleyici oldu.

Öte yandan Fed'in bugün başlayacak ve iki gün sürecek toplantısında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor. Yatırımcılar para politikası görünümüne ilişkin ipuçları için Fed'in ekonomi ve enflasyon değerlendirmesine odaklanacaklar.

ENFLASYON RAPORU İZLENİYOR

TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporunda yıl boyunca uygulanacak para politikasına ilişkin mesajları başta olmak üzere enflasyon öngörüleri yakından izlenecek.

Merkez Bankası, Kasım 2017'de gerçekleştirilen yılın son enflasyon raporunda enflasyonun 2018 yılı sonunda yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 7 olmak üzere yüzde 5.5 ile yüzde 8.5 aralığında gerçekleşeceği öngörmüştü. Piyasalar bugün bu öngörüde yapılacak değişikliklere odaklanacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.97, valörde saat 1642 itibarıyla son işlem yüzde 12 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.39 seviyesinden gerçekleşti.


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