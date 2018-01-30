Piyasalar enflasyon raporunu bekliyor

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan kişisel gelirler verisinin beklentilerin hafif üzerinde, kişisel harcamaların ise tahminlerin hafif altında artış kaydetmesinin ardından New York borsasında artan kar satışlarıyla düşüşler görüldü. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,67, Nasdaq endeksi de yüzde 0,52 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri artış eğilimini devam ettirerek yüzde 2,73 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugün tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri akışının ve tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini ifade etti.

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Avrupa tarafında, bugün açıklanacak Avro Bölgesi 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verileri öncesinde dün negatif bir seyir izlendi. Tahvil faizleri yükselişini sürdürürken, avro/dolar paritesi, 4 gün devam eden yükseliş serisini sonlandırarak günü yüzde 0,29 azalışla 1,2384'ten kapattı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışların öngörülerden güçlü artmasına karşın işsizlik verisinin yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerine çıkması sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşiş endeksi de yüzde 0,7 azaldı.

Yurt içinde yükseliş isteğini dün de devam ettiren BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 121.532 puana, kapanış rekorunu da 120.845 puana taşıdı. Dün günü yüzde 0,86 artışla 3,7850'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7930 seviyesinde dengelendi. Bugün TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nun ve Başkan Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinin 121.500 seviyesinin direnç, 119.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomi güven endeksi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

13.00 Avro Bölgesi, 2017 yılı 4. çeyrek GSYH

16.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

18.00 ABD, ocak ayı tüketici güven endeksi