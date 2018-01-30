‹ Önceki Haber Doğtaş Kelebek borçlanma aracı ihraç edecek Doğtaş Kelebek borçlanma aracı ihraç edecek Sonraki Haber › Dolar kuru 3.79 seviyesinin üzerinde Dolar kuru 3.79 seviyesinin üzerinde

Emirates NBD, Denizbank için görüşmelere başladı

30.01.2018 - 08:42 | Son Güncelleme : 30.01.2018 - 09:18

Dubai merkezli Emirates NBD, Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladı.

Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD, Rus Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladığını belirtti. Emirates NDB söz konusu görüşmelerin ilk aşamada olduğunu ve işlemin tamamlanıp tamamlanmayacağının kesin olmadığını belirtti. Banka ayrıca sadece somut bir gelişme olması durumunda daha sonra açıklama yapılacağını da ekledi.

##$HABER_1443648$##

Konuya yakın kaynaklar dün Sberbank'ın Türkiye birimi olan Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini söylemişlerdi. Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, satışla ilgilenenler arasında Körfez ülkeleri Bahreyn, Katar ve Dubai'den bazı bankaların adı geçerken, Çin'den de ilgili bir bankanın olduğu belirtilmişti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DENİZBANK AÇIKLAMA YAPTI

Satış süreciyle ilgili Denizbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Ana ortağımız Sberbank of Russia tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde kamuya yapılan açıklamaya istinaden, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan açıklamadır.

Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank A.Ş.'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD)  tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir.

Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir.

Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir.

2012’DE SBERBANK ALMIŞTI

Denizbank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Denizbank’ı, Dexia Ekim 2006’da bünyesine kattı. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren Denizbank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.

1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla Denizbank Finansal Hizmetler Grubu kuruldu. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nda Denizbank’ın yanı sıra beş yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şubesi bulunuyor.

DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, Denizbank AG ve Denizbank Moscow ise uluslararası iştirakleri.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Doğtaş Kelebek borçlanma aracı ihraç edecek Doğtaş Kelebek borçlanma aracı ihraç edecek Sonraki Haber › Dolar kuru 3.79 seviyesinin üzerinde Dolar kuru 3.79 seviyesinin üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
120.334 Değişim: -0,42% Hacim : 3.295 Mio.TL Son veri saati : 13:19
Düşük 119.917 30.01.2018 Yüksek 120.949
Açılış: 120.214
3,7776 Değişim: -0,19%
Düşük 3,7745 30.01.2018 Yüksek 3,7993
Açılış: 3,7847
4,6902 Değişim: 0,04%
Düşük 4,6793 30.01.2018 Yüksek 4,7005
Açılış: 4,6881
163,24 Değişim: -0,04%
Düşük 162,47 30.01.2018 Yüksek 163,56
Açılış: 163,31
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.