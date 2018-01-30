Emirates NBD, Denizbank için görüşmelere başladı

Dubai merkezli Emirates NBD, Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladı.

Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD, Rus Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladığını belirtti. Emirates NDB söz konusu görüşmelerin ilk aşamada olduğunu ve işlemin tamamlanıp tamamlanmayacağının kesin olmadığını belirtti. Banka ayrıca sadece somut bir gelişme olması durumunda daha sonra açıklama yapılacağını da ekledi.

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Konuya yakın kaynaklar dün Sberbank'ın Türkiye birimi olan Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini söylemişlerdi. Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, satışla ilgilenenler arasında Körfez ülkeleri Bahreyn, Katar ve Dubai'den bazı bankaların adı geçerken, Çin'den de ilgili bir bankanın olduğu belirtilmişti.

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DENİZBANK AÇIKLAMA YAPTI

Satış süreciyle ilgili Denizbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Ana ortağımız Sberbank of Russia tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde kamuya yapılan açıklamaya istinaden, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan açıklamadır.

Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank A.Ş.'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir.

Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir.

Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir.

2012’DE SBERBANK ALMIŞTI

Denizbank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Denizbank’ı, Dexia Ekim 2006’da bünyesine kattı. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren Denizbank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.

1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla Denizbank Finansal Hizmetler Grubu kuruldu. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nda Denizbank’ın yanı sıra beş yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şubesi bulunuyor.

DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, Denizbank AG ve Denizbank Moscow ise uluslararası iştirakleri.

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