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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 26 Şubat dolar fiyatları )

26.02.2018 - 09:12 | Son Güncelleme :

Dolar kuru, geçen haftaki dalgalanmalar sonrası yeni haftada 3.77 TL seviyesinde hareket ederken, euro kuru 4.66 TL seviyesinde bulunuyor. Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenecek.

Jeopolitik endişeler ve küresel gelişmelere odaklanan dolar/TL, geçen hafta yaşanan dalgalı seyrin ardından yeni haftaya 3.78 seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 3.7763 seviyesini görürken, saat 14.40 itibarıyla 3.7798 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6642 euro/dolar ise 1.2338 seviyesinde hareket ediyor.

Jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL, geçen hafta 3.76'lı seviyelerden 3.81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3.78'in hemen üzerinde tamamlamıştı.

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Bankacılar jeopolitik risklerin henüz son bulmadığını belirtirken özellikle bir başka ülkenin düzenli ordusu ile sıcak çatışma ihtimali en büyük risk olarak görüyorlar. Küresel piyasalarda ise geçen hafta yayımlanan tutanaklarda Fed'in para politikasında kademeli sıkılaştırma yanlısı eğilimini koruyacağını gösteren ölçülü ifadeler yatırımcıları rahatlattı.

YENİ BAŞKANIN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

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Yatırımcılar yeni Fed Başkanı Jerome Powell'ın Salı günü Temsilciler Meclisi'nin sorularına vereceği cevaplarda da tutanaklardakine benzer ifadeler kullanacağını düşünüyor.

Bunun ardından Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi Perşembe günü yayımlanacak. Yatırımcılar Ocak ayında çalışan ücretlerindeki keskin artışın ardından çekirdek endeksteki hareketleri yakından izliyor olacaklar.

Dolar endeksi 16 Şubat'ta 88.25'e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra geçen hafta toparlandı. Endeks bugün yüzde 0.15 ekside 89.750'te bulunuyor. Analistler ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinde getirilerin geçen hafta Çarşamba günü yüzde 2.957'ye kadar yükselerek dört yılın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 2.866'ya indiğini ve dolar üzerinde baskı yarattığını ifade ediyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.88 gösterge iki yıllık tahvilde ise yüzde 13.00 oldu.


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