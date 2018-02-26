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Petrol fiyatları 67 doların üzerinde

26.02.2018 - 10:03

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 67,47 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,28 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,35 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,29'luk artışla 67,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,83 dolardan alıcı buldu. 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) azalarak 420,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,8 milyon varil artacağı yönündeydi. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre ortalama bin varil azalarak günlük ortalama 10,3 milyon varile geriledi. Böylece, ABD'de beş haftadır üst üste artış gösteren ham petrol üretiminde, ilk defa düşüş yaşandı. 

Ayrıca, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Şubat döneminde bir adet artarak 799'a çıktı.

Öte yandan OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin ocak ayında üretim kesintisi kararına uyumun yüzde 133'e yükseldiğini açıklaması da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeyi destekledi. 

Uzmanlar, OPEC liderliğindeki üretim kesintisi çabaları sayesinde ham petrol piyasasında yeniden denge olacağına yönelik iyimserliğin arttığına işaret ediyor. 

Cuma günü, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih petrol piyasalarının artık dengeye kavuştuğunu belirterek, petrol stoklarının bu yıl da düşeceğini umduğunu aktardı. 

Brent petrolde teknik olarak 67,25 ile 67,31 dolar aralığının direnç, 67,13 ile 67,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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  • ham petrol fiyatları
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