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TÜRSAB yeni başkanını seçti

26.02.2018 - 09:22

TÜRSAB Genel Kurulu'da yapılan başkanlık seçiminde Firuz Bağlıkaya, 2 bin 200 üyenin oyunu alarak başkan seçildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimi, Firuz Bağlıkaya ve ekibi kazandı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'da, Firuz Bağlıkaya, Çetin Gürcün, Emin Çakmak ve ekipleri yarıştı.

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Sandık başına giden 3 bin 642 üyenin 2 bin 200'ünün oyunu alan Bağlıkaya, TÜRSAB Başkanlığını kazandı. Adaylardan Gürcün'ün bin 57, Çakmak'ın 357 oy aldığı seçimde, 28 oy ise geçersiz sayıldı. 


Etiketler

  • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  • TÜRSAB
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