Bugün Dolar kuru ve Euro kuru ne kadar oldu? – İşte güncel döviz kurları

Artan risk iştahıyla dolar kurunda iyimserlik sürüyor. Dolar kuru 3.74 seviyelerinde hareket ederken, ABD veri gündemi bekleniyor. Dolar kuru ne kadar oldu? Euro kuru ne kadar oldu? 2 Şubat döviz fiyatları...

Piyasanın ABD'de faiz artışlarına yön verebileceği öngörüsüyle yakından beklediği ABD tarımdışı istihdam ve ortalama saatlik ücretler verisi öncesi dolardaki zayıf seyirle dolar/TL güne 3.75'in hemen altında başladı.

ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bugüne 3.72-3.85 bandında dalgalanan dolar/TL, bu sabah güne 3.7414/3.7452 seviyesinde başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.7288 seviyesini görürken, saat 9.28 itibarıyla 3.7461 TL'de hareket etti. Euro kuru 4.68 seviyesinde, euro/dolar ise 1.2494 TL'de hareket etti.

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ABD TAHVİL GETİRİLERİ ZİRVEDE

Dolar başlıca para birimleri karşısında kayıplarını telafi etti ancak yatırımcıların euro bölgesindeki canlanan ekonomik güçlenmeye odaklanmasıyla haftalık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

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Dolar endeksi 88.701 ile yatay seyrediyor. Endeks bir hafta önce gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88.429'un üzerinde bulunsa da halan haftalık yüzde 0.4 düşüşte.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri Nisan 2014'den bu yana en yüksek seviyelerini görerek ilk işlemlerde 2.797 zirve seviyesine kadar yükseldi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.74 valörde 1642 itibarıyla son işlem yüzde 11.69 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde dün ortalama bileşik faiz yüzde 13.05 valörde aynı saatte son işlem yüzde 12.97 seviyesindeydi.

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