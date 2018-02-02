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Petrol fiyatları yatay seyrediyor

02.02.2018 - 09:48 | Son Güncelleme : 02.02.2018 - 09:53

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde 69,84 dolar düzeyinde yatay seyrediyor.

Dün 68,91 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,94 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,83 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,01'lik kısmi bir artışla artışla 69,84 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 66,12 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Ocak'ta bir önceki haftaya göre, ortalama 41 bin varil artışla 9,92 milyon varile yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları düşüş gösterdi. Analistler, ABD'deki üretim artışına rağmen, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretimi kısma kararına bağlı kalmalarının fiyatların çok fazla aşağı yönlü hareketini engellediğini kaydetti.

Bugün petrol piyasasında ABD'de Baker Hughes tarafından açıklanacak haftalık sondaj kuyu sayısı verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,88 ile 69,93 dolar aralığının direnç, 69,78 ile 69,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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