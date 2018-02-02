‹ Önceki Haber Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı Sonraki Haber › Dolar kuru 3.75'in altında Dolar kuru 3.75'in altında

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel gram altın fiyatları

02.02.2018 - 08:41

Altının ons fiyatı hafif gerilerken, gram altın 162 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın şu an ne kadardan satılıyor. İşte 2 Şubat tarihli altın fiyatları!

Altın fiyatları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde gerilerken, işlemciler yılın geri kalanında ABD para politikası görünümüne ilişkin ipuçları arıyorlar.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1.347.40 dolara geriledi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,19 yükselişle 162,22 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,40 yükselişle 266 liradan, cumhuriyet altını ise 1086 liradan alıcı buldu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı Sonraki Haber › Dolar kuru 3.75'in altında Dolar kuru 3.75'in altında
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.393 Değişim: -0,55% Hacim : 2.423 Mio.TL Son veri saati : 13:48
Düşük 118.182 02.02.2018 Yüksek 119.585
Açılış: 119.334
3,7547 Değişim: 0,64%
Düşük 3,7288 02.02.2018 Yüksek 3,7597
Açılış: 3,73065
4,6887 Değişim: 0,33%
Düşük 4,6644 02.02.2018 Yüksek 4,6966
Açılış: 4,67325
162,40 Değişim: 0,30%
Düşük 161,63 02.02.2018 Yüksek 162,85
Açılış: 161,91
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.