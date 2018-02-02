Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel gram altın fiyatları

Altının ons fiyatı hafif gerilerken, gram altın 162 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın şu an ne kadardan satılıyor. İşte 2 Şubat tarihli altın fiyatları!

Altın fiyatları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde gerilerken, işlemciler yılın geri kalanında ABD para politikası görünümüne ilişkin ipuçları arıyorlar.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1.347.40 dolara geriledi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,19 yükselişle 162,22 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,40 yükselişle 266 liradan, cumhuriyet altını ise 1086 liradan alıcı buldu.

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