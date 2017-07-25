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Dolar ne kadar? ( 25 Temmuz dolar fiyatları )

25.07.2017 - 09:43

Dün 3.57 seviyesine kadar yaklaşan dolar fiyatları, yeni güne 3.55 seviyesinden başladı. Piyasada küresel gelişmeler ve Almanya ile ilişkiler takip ediliyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış eğilimi ve Türkiye-Almanya ilişkilerindeki gergin seyir dün TL'de baskı yaratırken, piyasada küresel gelişmeler ve Almanya ile yaşanan gerilim takip edilecek.

Dün güne 3.53 civarında başlayan ve 3.5690'a kadar yükselen dolar/TL saat 17.03'te 3.5531/3.5540 seviyesindeydi. Dolar/TL güne 3.55 seviyesinde başladı. Dolar fiyatları saat 9.48 itibarıyla 3.5565 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1487 seviyesindeydi. Euro/dolar ise yüzde 0,19 oranında yükselirken, 1.1666 seviyesinde işlem gördü.

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'KRİZ' BASKI UNSURU OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları aktivistlerinden birinin Alman vatandaşı olmasının Ankara-Berlin ilişkilerinde krize neden olması, piyasalarda bir baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Piyasalar Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya ile ilişkilerin daha da gerilip gerilmeyeceğini yakından izliyor.

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Almanya ekonomi bakanlığı sözcüsü dün Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemlerin hâlâ değerlendirildiğini söyleyerek, Almanya'nın, Avrupa Birliği ortaklarıyla Türkiye'nin gümrük birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartıştıklarını da belirtti.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu haftanın en önemli gündem maddeleri ise yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısı ile Perşembe günkü TCMB toplantısı olacak.

Fed'in yarın sona erecek olan bu iki günlük toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyeceği düşünülüyor. Yatırımcılar, Fed'in bu yıl faiz oranlarını tekrar yükseltip yükseltmeyeceğini ve borç stokunu azaltmaya ne zaman başlayacağına dair yeni ipuçlarını izleyecek.

ABD'nin sıkılaştırma adımlarının yavaş gerçekleşeceği beklentisi ve Trump'ın siyasi vaatlerini hayata geçirmekte zorlanacağı endişesi son dönemde dolarda kürsel değer kaybına neden olmuştu.

TCMB tarafında ise kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ancak açıklamalar izlenecek.

Bugün ise yurtiçinde bugün saat 14.30'da reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurt dışında ise saat 11.00'de Almanya Ifo endeksi, saat 17.00'de ABD tüketici güven endeksi açıklanacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.54, valörde son işlem yüzde 10.57 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.46 valörde son işlem yüzde 11.45 oldu. 


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