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Petrolün varili 48 doların üzerinde

25.07.2017 - 10:14

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin Rusya'daki toplantısının ardından, 48,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 47,82 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,74 doları görmüştü. Bu sabah 48,61 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,55 artarak 48,88 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,64 dolardan alıcı buldu.

Dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkeler arasında düzenlenen toplantı sonrası konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşmanın gerekirse Mart 2018 sonrasına uzatılması yönünde tavsiyede bulunduklarını söyledi.

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OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında petrol üretiminin azaltılmasına yönelik yapılan anlaşmanın başarıyla uygulandığını savunan Novak, “Anlaşma sayesinde bu yıl itibarıyla petrol piyasalarındaki arz fazlalığı 350 milyon varil azaldı.” dedi.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da Nijerya'nın günlük ham petrol üretim hedefinin 1,8 milyon varil olduğunu belirterek, Mart 2018'e kadar bu hedefin ilerisine geçme eğiliminin olmadığını aktardı. 

Küresel piyasalarda bu hafta, Almanya temmuz ayı Ifo endeksleri, ABD mayıs ayı tüketici güven endeksi ve ABD temmuz ayı Richmond Fed sanayi endeksi verileri takip edilecek. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 50,0 ile 52,20 dolar aralığının direnç, 48,20 ile 45,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 


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