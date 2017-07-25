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Çeyrek altın ne kadar? ( 25 Temmuz altın fiyatları )

25.07.2017 - 09:24 | Son Güncelleme : 25.07.2017 - 10:37

Altın fiyatları 1 ayın zirvesini görürken, çeyrek altın 235 liranın üzerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'deki siyasi belirsizliğin etkisiyle, dün bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yatay seyrediyor. Yatırımcılar, para politikası konusunda ipuçları için bugün başlayacak ve yarın sona erecek Fed toplantısının sonuçlarını bekliyorlar.

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Spot altının ons fiyatı, dün 23 Haziran'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.258.79'u gördükten sonra bugün değişim göstermeyerek 1,255.32 dolarda bulunuyor. ABD'de altının Ağustos teslimatı için vadeli fiyatı yaklaşık yüzde 0.1 artışla 1.255.39 dolara yükseldi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı hafif yükselişle 143 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,33 oranında yükselişle 235 liradan, cumhuriyet altını ise 966 liradan alıcı buldu.

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