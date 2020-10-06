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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 6 Ekim güncel döviz fiyatları

06.10.2020 - 09:42
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 6 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.76 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.14 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.75 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7419 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7677 TL seviyesini görürken; saat 09.37 itibarıyla 7.7622 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1686 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1450 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0819 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 oranında düşüşle 93.52 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1778 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.11 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.89 seviyesinde bulunuyor.

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