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1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 6 Ekim altın fiyatları

06.10.2020 - 10:07
1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 6 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 476 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1910 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 478 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 476 TL seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 475.96 lira, en yüksek ise 477.95 lira seviyesini görürken; saat 10.01 itibarıyla yüzde 0.24 oranında düşüşle 476.45 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 198 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1914 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında düşüşle 1910 dolardan işlem gördü.

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