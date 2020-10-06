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Piyasalar Powell'ın açıklamalarını takip edecek

06.10.2020 - 09:14
Piyasalar Powell'ın açıklamalarını takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu olmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler dün New York borsasının hızlı yükselmesini sağladı.

Dün ayrıca ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık 0,9 puan artarak 57,8 değerine çıktı ve beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,68, S&P 500 endeksi yüzde 1,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 93,4'e geriledi.

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Dolar endeksindeki değer kaybı altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla 1.914 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6'ya yakın yükselişle 41,6 dolara ulaştı.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlanamasa da iyimserliğin arttığı görülüyor.

Analistler, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Trump'ın seçim çalışmalarına katılıp katılmayacağı ve teşvik paketi konusundaki yaklaşımının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacakları konuşmaların da takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini göstermesi ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,10, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 yükseliş kaydetti.

Ekonomideki toparlanma ve artan küresel risk iştahına karşın Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler ise piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,6 yükselişle 1,1786'ya çıkması sonrası bugün 1,1790 seviyesinde yatay seyrediyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Çin'de resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.
Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin eylülde yüzde 0,97 ile beklentilerin altında kalması sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 puanı aşan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,37 artışla 1.161,03 puandan tamamladı. Endeks, böylece 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 7,7637'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7530 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün veri gündeminin görece sakin olduğunu ifade eden analistler, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın katılacakları etkinliklerde yapacakları konuşmalar ile ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 1.180 seviyesi olacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporu
14.30 Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru
15.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi
17.00 ABD, ağustos ayı JOLTS açık iş sayısı verileri


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