Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.97 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 8.23 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.97 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9617 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0128 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.28 itibarıyla 6.9864 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.2611 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.2056 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.0734 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 oranında yükselişle 93.66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1745 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.08 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı arifesi olduğu için yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını belirtti.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da işsizlik, büyüme ve Tüketici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi işsizlik, ABD büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6,90-7,00 TL bandının izleneceğini kaydetti.

Etiketler